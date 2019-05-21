أظهر "فيديو" تورط من يدعي تنظيم الإخوان الإرهابي اختفائهم قسريا، وهم في حقيقة الأمر عناصر بتنظيمات إرهابية.

وعرض الفيديو، حالة الإرهابي إمام مرعي إمام محفوظ، والذي اتهمت عناصر "الإرهابية"، وزارة الداخلية بإخفائه قسريًا، يظهر تنظيم أنصار بيت المقدس تسجيلا له في يناير 2014، يعلن فيه انضمام إمام مرعي لأعضائها وأنه قائد عملية مديرية أمن الدقهلية الانتحارية التي أدت إلى استشهاد 16 فردا من قيادات وضباط وأفراد المديرية وإصابة 150 آخرين.

وعرض الفيديو أيضًا حالة أحمد الدرني ضابط الشرطة المستقيل عام 2005 واختفى عام 2013، حيث اتهمت الداخلية بإخفائه إلى أن أعلن تنظيم داعش مقتله في مايو 2014 عندما نشر التنظيم صورًا لعدد من عناصره التي قٌتلت في عملية انتحارية بالعراق.

وأيضًا البراء الجمل، نجل القيادي الإخواني حسن الجمل، اتهمت جماعة الإخوان وزارة الداخلية بإخفائه، حتى نشر تنظيم داعش الإرهابي صورًا لعمليات إرهابية في أكتوبر 2016 وظهر فيها البراء ضمن قتلى جبهة النصرة.

وأعلن التنظيم أن البراء سافر للسودان ومنها لتركيا ثم سوريا، حيث التحق بصفوف النصرة.