انتحر قهوجي، من قرية الكعابي، بمركز سنورس، بمحافظة الفيوم، بشنق نفسه بحبل حول ربطه بحلق باب إحدى غرف شقته تحت الإنشاء، لمروره بضائقة نفسية بسبب خلافات أسرية مع والده وشقيقه، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ من مستشفى الفيوم العام، بوصول (ع.م.م" (27 سنة - قهوجي)، من قرية الكعابي القديمة، "جثة هامدة"، إثر شنق نفسيه بحبل حول الرقبة.

وأفاد البيان الأمني، أن والدته ووالده وشقيقه، قرروا إقدام المتوفي على الانتحار بشنق نفسه بالمنزل داخل شقته بالطابق الثالث "تحت الإنشاء"، بأن لف حبل حول رقبته وربطه بحلق باب إحدى الغرف لمروره بضائقة نفسية نتيجة وجود خلافات أسرية بينه وبين والده وشقيقه، إثر الضغط عليه وتحميله أعباء العمل بالمقهى الخاص بهم، ولم يتهموا أحد بالتسبب في وفاته أو الاشتباه في حدوث الواقعة جنائيا.

وذكر البيان الأمني، أنه تم إخطار النيابة العامة في وقتها، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات بشأن الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 2827 لسنة 2019 م إداري مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة للتحقيق.