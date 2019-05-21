اتهمت شرطة نيوزيلندا، رسميًا، منفذ الهجوم على المسجدين، بالقيام بعمل إرهابي، بالإضافة إلى تهم القتل، حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية.

واستهدف هجوم دموي مسجدين بـ"كرايست تشيرتش" النيوزيلندية، مارس الماضي، قتل فيه 50 شخصا، أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50 آخرون، حسب سلطات البلاد.

وبث منفذ الهجوم مقطعا مباشرا صادما عبر تقنية "لايف فيس بوك" يوثق العملية من بدايتها إلى نهايتها، سجله بواسطة كاميرا "غو برو" ثبتت على جسمه.

وتمكنت السلطات النيوزيلندية من توقيف منفذ مجزرة المسجدين، وهو أسترالي يدعى "بيرنتون هاريسون تارانت"، ومثُل أمام المحكمة، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.