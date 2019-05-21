يشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في القمة العربية الطارئة بمكة، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المنعقدة في يوم الخميس الموافق 30 من مايو الجاري، وذلك حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وأوضح المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتيه، أن الرئيس عباس سيشارك في القمة، مؤكدا تأييده الكامل لمخرجات هذه القمة الطارئة.

ودعا الملك سلمان إلى عقد قمتين طارئتين خليجية وعربية، على خلفية الاعتداءات على محطتي ضخ للنفط في السعودية و4 سفن قرب سواحل الإمارات.