كشف علاء الغمرى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، عن قيام لجان وزارة السياحة المتواجدة حاليا بالسعودية لمتابعة أحوال المعتمرين المصريين ومراقبة ومتابعة آداء الشركات المنظمة لبرامج العمرة، بتحريرعدد من المحاضر لشركات سياحية لمخالفتها الضوابط المنظمة للعمرة هذا العام.

وأضاف لـ"الوطن"، أن أبرز المخالفات تركزت فى قيام تلك الشركات بتنظيم برامج عمرة لمواطنين خارج حصة التأشيرات التى حددتها وزارة السياحة لكل شركة ، واستخدام التأشيرات المخصصة لشهر شعبان خلال رمضان، وتغييربرنامج العمرة المعتمد من وزارة السياحة.

وأعترف الغمرى، أنه رغم قيام الغرفة برفع مذكرة لوزارة السياحة لإيقاف وإلغاء تراخيص نحو18شركة سياحة لقيامها بمخالفة ضوابط العمرة وإصدارها تأشيرات عمرة إلكترونية دون إخطار وزارة السياحة إلا أن العديد من الشركات لا تزال تنظم تأشيرات عمرة للمواطنين دون علم الدولة، وبإصرار غريب على إهدار حقوق المعتمرين المصريين.