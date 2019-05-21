نشر الفنان صلاح عبدالله صورته مع أبطال مسلسل هوجان، في أثناء تناولهم السحور، وذلك عبر حسابه على "تويتر".

وغرّد عبدالله على الصور قائلا: "هوجان كل الأكل كله النهاردهـ من موقع التصوير على السحور، قبل ما ألبس وش الحمش بهلول، صباح العسل".