توجه فريق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المسؤول عن جائزة مصر للتميز الحكومي برئاسة محمد سامي، مستشار وزارة التخطيط، والمشرف على الجائزة، خلال جولته للتعريف بجائزة التميز الحكومي، إلى الهيئة القومية للبريد، حيث التقى بالدكتور عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وخلال اللقاء جرى عرض إنجازات الهيئة في مجال تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين ومدى تطابقها مع رؤية مصر 2030.

وأوضح محمد سامي، خلال اللقاء، أن هناك 263 وحدة تقدموا لجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن وزارة التخطيط دربت 584 متدربا من مكاتب البريد على مستوى محافظات الجمهورية على معايير التميز الحكومي للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، ومن ضمن المكاتب البريدية، التي تلقت التدريب: مكاتب قطاع غرب الدلتا في محافظات البحيرة، السويس، جنوب سيناء، أسيوط، كفر الشيخ المنيا، أسوان، سوهاج، بني سويف، ومكاتب قطاع القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مكاتب قطاعي مصر العليا والوسطى، إلى جانب مكاتب قطاع شمال الدلتا.

وأشار سامي إلى أن الجائزة تهدف إلى تحقيق معدلات أفضل لرضاء المواطنين، ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة، فضلًا عن السعي لتطوير الخدمات الحكومية.

وأضاف المشرف على جائزة التميز، أن من ضمن المعايير الرئيسة للجائزة مدى تحقيق رؤية مصر 2030، وتقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، ومدى تنفيذ إدارة الابتكار، واستثمار رأس المال البشري، وإدارة المخاطر، وإدارة البيئة التشغيلية.

من جانبه، أوضح الدكتور عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة من أكثر الجهات في مصر التي تقدم الخدمات الحكومية إلكترونيًا للمواطنين، والتي تقدمها عبر مراكز الخدمات البريدية المتطورة على مستوى المحافظات، حيث جرت ميكنة الخدمات البريدية واللوجستية وإلغاء جميع العمليات الورقية، كما جرى استحداث خدمات جديدة، بالتنسيق مع بعض الوزارات والهيئات الحكومية، ليصبح البريد المصري منصة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، مؤكدًا أن الهيئة ستقدم خدمات حكومية جديدة عبر منافذها قريبًا، مشيرًا إلى أنه سيعلن عنها عند الانتهاء منها.

وأوضح الصغير، أن الهيئة تقدم خدمات مالية منها صرف المعاشات إضافة إلى خدمات بريدية ومجتمعية وحكومية، منوهًا أنه تم استحداث نظم تكنولوجية جديدة بالهيئة، فضلًا عن تقديم خدمات جديدة منها دفع الفواتير مثل فواتير الغاز، مصاريف الجامعات، متابعًا أن الهيئة تمتلك نحو أربعة آلاف مكتب على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومي تضم فئتين من الجوائز الأولى هي جوائز التميز المؤسسي والتي تشمل جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة وتضم الوحدات المحلية من محافظات، مراكز، مدن، أحياء، قرى إلى جانب المؤسسات التعليمية ومنها الكليات الحكومية، وكذا جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية، والفئة الأخرى هي جوائز التميز الفردي، والتي تضم جائزة القيادات المتميزة، من رئيس قطاع، رئيس إدارة مركزية، مدير عام، مدير إدارة، وكذا جائزة الابتكار والإبداع لأية فكرة إصلاحية أو بحث تطبيقي.