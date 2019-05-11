التخطيط تتابع حملتها للتعريف بجائزة مصر للتميز الحكومي بمحافظتي القاهرة والسويس

قام فريق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المعني بجائزة مصر للتميز الحكومي برئاسة السيد محمد سامي مستشار وزارة التخطيط والمشرف على الجائزة خلال جولته للتعريف بماهية جائزة التميز الحكومي بالتوجه إلى محافظتي القاهرة والسويس.حيث التقي السيد محمد سامي المشرف على الجائزة باللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ ليشهد السيد محمد سامي المشرف علي جائزة التميز الحكومي عرضاً حول الخطة الاستراتيجية بالمحافظة ومدى تطابقها مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

ومن جانبه لفت سامي إلي تقدم جميع الوحدات المحلية الست بالمحافظة إلي الترشح لجائزة المؤسسة المتميزة فضلاً عن تقدم جميع المراكز التكنولوجية الخمسة بالمحافظة إلي جانب تقدم خمس أحياء وعدد من القيادات الذين تقدموا لجائزة القيادات.وخلال زيارة فريق الجائزة إلى محافظة السويس التقي السيد محمد سامي بالدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوي رئيس جامعة السويس الذي تقدم بدوره بالشكر على مجهودات وزارة التخطيط.

وأشار سامي خلال اللقاء أن عملية التقييم التي تتم للمرشحين للجائزة تتم بواسطة لجنة تضم محكمين من دولتي مصر والامارات بكل شفافية متابعاً أن عدد الكليات المتقدمة للترشح لجائزة المؤسسة المتميزة من جانب جامعة السويس بلغ 12 كلية فضلاً عن التقدم لجائزتي القيادات والابتكار والإبداع مؤكدًا على أن آخر ميعاد لاستلام ملف الترشح هو ١٢مايو الجاري.

وانتقل فريق وزارة التخطيط خلال جولته إلى محافظة القاهرة ليلتقي باللواء المهندس محمد على حنفي سكرتير عام محافظة القاهرة بديوان عام المحافظة لمتابعة موقف المحافظة والوحدات التابعة لها من الترشح لجائزة مصر للتميز الحكومي حيث أشار السيد سامي إلى أهمية الورش التدريبية لتعريف العاملين بأهمية الترشح لتلك الجائزة ومتطلبات عملية الترشح والتأهيل للفوز بها مشيراً إلى أنه تم إجراء تدريبات لحوالي 117 متدرب إلى جانب ورش العمل المكثفة التي تم عقدها لحوالي 55 متدرب إضافياً بمقر ديوان عام المحافظة.

كما تناول سامي الحديث حول أهمية تشجيع الابتكار باعتباره أحد المحاور الرئيسة في عملية التقييم للجهات المرشحة كما ألقي الضوء على عدد من النماذج الناجحة للمؤسسات الحكومية لتعد بمثابة مثال يحتذي به وتابع محمد سامي أن المحافظة تقدمت بشكل جيد للترشح للجائزة بفئتيها لافتًا إلى تقدم جميع الوحدات المحلية للمحافظة لجائزة المؤسسة المتميزة والتي بلغ عددها ٣٩ وحدة محلية فضلاً عن تقدم عدد ٢٦ مركز تكنولوجي لجائزة الوحدة المتميزة إلى جانب التقدم لجائزة القيادات من رئيس ادارة مركزية ومدير عام ومدير إدارة وجائزة الابتكار والابداع ، وقد شهد اللقاء استعراضاً لأخر التطورات التى تمر بها المحافظة فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 .

ويشار إلى أن فريق جائزة التميز الحكومي الممثل لوزارة التخطيط كان قد استهل جولته للتعريف بالجائرة بمحافظتي بني سويف والغربية ليتجه بعدها إلي محافظتي الإسكندرية والقليوبية ثم إلي القاهرة في زيارة لجامعة عين شمس ليتابع الفريق جولته متوجهاً إلي محافظة المنوفية ثم إلى جامعة القاهرة بالجيزة.

جدير بالذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومي تضم فئتين هما جوائز التميز المؤسسي والتي تشمل جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة وتضم الوحدات المحلية من محافظات، مراكز، مدن، أحياء، قري إلى جانب المؤسسات التعليمية ومنها الكليات الحكومية، وكذا جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية وجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية والفئة الآخري هى جوائز التميز الفردي والتى تضم جائزة القيادات المتميزة من رئيس قطاع، رئيس إدارة مركزية، مدير عام، مدير إدارة، وكذا جائزة الابتكار والإبداع لأي فكرة إصلاحية أو بحث تطبيقي.