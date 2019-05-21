شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاق بدء الانطلاق الفعلي في تنفيذ مشروع تطوير وتحديث كفاءة الأداء للكوادر البشرية، الخاصة بمشروع تحديث شركة بدرالدين للبترول، بين هيئة البترول وشركة شل العالمية، كنموذج للتطبيق بين شركات قطاع البترول المشتركة.

وقّع الاتفاق المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس خالد قاسم رئيس شركة شل مصر، بحضور أسامة مبارز وكيل الوزارة لشؤون المكتب الفني، والمهندس صلاح عبدالكريم رئيس شركة بدرالدين للبترول، والمحاسب هشام نورالدين رئيس شركة إيلاب.

وأكد الملا عقب التوقيع أنّ الاتفاق يأتي في إطار المشروع المتكامل لتطوير وتحديث قطاع البترول في الأنشطة، ويأتي في مقدمتها برنامج تنمية الكوادر البشرية، انطلاقا من أنّ العنصر البشري أساس التنمية، ولإيجاد جيل من الشباب قادر على قيادة القطاع في المستقبل، ضمانا للاستمرارية ومواجهة التحديات، ومسايرة المتغيرات المتلاحقة في التكنولوجيا.

ولفت وزير البترول إلى أنّه تم اختيار شركة بدرالدين للبترول كنموذج، لتكون النواة الأولى في عملية تحديث شركات القطاع المشترك، ومثالا في تطوير أداء العاملين للارتقاء بمستوى أداء الشركات على الوجه الأمثل.

من جانبه، أكد رئيس شركة شل مصر، أنّه منذ تولي رئاسة الشركة جذب انتباهه الجهود المخلصة المبذولة في تنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، والتزام الأطراف العاملة به، موضحا أنّه مبادرة مميزة ومشروع يستحق دعم ومساندة الشركاء الأجانب.

وزاد رئيس شركة بدرالدين للبترول، أنّ الاتفاق يتضمن مبادرات تشمل 8 موضوعات، وتم الاتفاق مع شركة شل على خطة التنفيذ والجدول الزمني، وحتى التطبيق الشامل على العاملين في الشركة، وتشمل المبادرات منظومة إدارة تقييم الأداء ومنظومة تحفيز العاملين على الإبداع، ومنظومة التقدير الخاص للأداء المتميز، وبرنامج اكتشاف وتطوير الكوادر البشرية، والتخطيط التكاملي للقوى العاملة وبرنامج هيكل الجدارات، والتقييم المستمر والمنظومة الإلكترونية المتكاملة لإدارة الموارد البشرية، وتطوير المعايير والأسس المنظمة للتدرج الوظيفي.