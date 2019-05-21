توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة اليوم، الثلاثاء 21 مايو، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، معتدل ليلا.

والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

القاهرة 21 39

شبين الكوم 20 38

الإسكندرية 19 33

بلطيم 20 32

مطروح 18 31

الاسماعيلية 19 38

السويس 20 39

العريش 18 29

شرم الشيخ 25 38

الغردقة 25 37

درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 28 40

المدينة 25 39

الرياض 23 37

المنامة 29 35

أبو ظبي 28 37

الدوحة 28 35

الكويت 26 40