حالة الطقس اليوم الاثنين 20- 5- 2019 في مصر والدول العربية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم، الطقس المعتدل على السواحل الشمالية، لكنه يكون حارا على الوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا، معتدل ليلا.

وأضاف بيان الهيئة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الرياح ستكون أغلبها شمالية إلى شرقية معتدلة وتنشط على القاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة في عدد من محافظات مصر

القاهرة 19 34

طنطا 18 32

الإسكندرية 17 31

مرسي مطروح 20 30

السلوم 21 39

بورسعيد 19 24

دمياط 19 24

الشرقية 18 34

الإسماعيلية 16 34

العريش 17 26

نويبع 24 31

شرم الشيخ 25 35

الغردقة 26 36

مرسي علم 27 35

درجات الحرارة في عدد من عواصم الدول العربية

مكة 27 40

المنامة 2935

أبوظبي 30 38

الدوحة 28 35

الكويت 25 37

دمشق 13 32

بيروت 18 26

عمان 16 31

القدس 16 28

بغداد 24 39

مسقط 30 35

صنعاء 11 24

الرباط 14 22

أسطنبول 18 28