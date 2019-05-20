حالة الطقس اليوم الاثنين 20- 5- 2019 في مصر والدول العربية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم، الطقس المعتدل على السواحل الشمالية، لكنه يكون حارا على الوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا، معتدل ليلا.
وأضاف بيان الهيئة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الرياح ستكون أغلبها شمالية إلى شرقية معتدلة وتنشط على القاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
درجات الحرارة في عدد من محافظات مصر
القاهرة 19 34
طنطا 18 32
الإسكندرية 17 31
مرسي مطروح 20 30
السلوم 21 39
بورسعيد 19 24
دمياط 19 24
الشرقية 18 34
الإسماعيلية 16 34
العريش 17 26
نويبع 24 31
شرم الشيخ 25 35
الغردقة 26 36
مرسي علم 27 35
درجات الحرارة في عدد من عواصم الدول العربية
مكة 27 40
المنامة 2935
أبوظبي 30 38
الدوحة 28 35
الكويت 25 37
دمشق 13 32
بيروت 18 26
عمان 16 31
القدس 16 28
بغداد 24 39
مسقط 30 35
صنعاء 11 24
الرباط 14 22
أسطنبول 18 28