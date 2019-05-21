أعلنت هيئة موانىء البحر الأحمر، تداول 570 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر أبريل الماضي، بنسبة زيادة 32% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، حيث سجلت الواردات 286 ألف طن بينما سجلت الصادرات 284 ألف طن بنسبة زيادة 6% عن الفترة المثيلة للعام الماضي.

وشهد ميناء سفاجا تداول 381 الف طن بضائع بنسبة زيادة 40% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 244 ألف طن، وصادر 137 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 58 ألف طن بنسبة زيادة 18% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 13 ألف طن وصادر 45 ألف طن بضائع.

فيما شهد ميناء السويس تداول 36 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 3% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 5 آلاف طن وصادر 31 ألف طن بضائع وشهد ميناء الزيتيات وصول 24 الف طن بروبلين بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 71 ألف طن فوسفات.