أعلن جيش الاحتلال الإسرئيلي، صباح اليوم، توسيع منطقة الصيد في قطاع غزة لمسافة 15 ميلا، بعد أن كانت 6 أميال فقط، وفق ما نقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وقال جيش الاحتلال، في بيان له، إنه "تم صباح اليوم توسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة لمسافة أقصاها 15 ميلًا بحريا".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي سمح في الماضي بالصيد لمسافات متفاوتة، لكنه عادةً ما يقوم بمضايقات في هذا المجال.

وقالت وسائل إعلام عبرية وفلسطينية، إن توسيع منطقة الصيد يأتي في إطار تفاهمات وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية التي تمت برعاية مصرية وأممية.

لكن جيش الاحتلال، قال في بيانه، إن هذه الخطوة "تأتي في إطار السياسة المدنية لمنع تدهور الحالة الإنسانية في قطاع غزة".

واعتبر الاحتلال أن تطبيقها "مشروط بالتزام الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة بالتفاهمات، ولن يسمح بخرق المسافات التي تم التوافق عليها، وسيتم معاملة أي خرق من قبل قوات الأمن".

وتفرض إسرائيل منذ نحو 12 عامًا حصارا بريًا وبحريًا وجويًا مشددًا على قطاع غزة.