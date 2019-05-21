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حكاية مواطن على مائدة السيسي

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روسيا تطالب بإعطاء وقت أطول لتطبيق المالية الأوروبية مع إيران

روسيا تطالب بإعطاء وقت أطول لتطبيق المالية الأوروبية مع إيران

ضبط 115 قضية ابتزاز مادي ونصب عبر الإنترنت خلال أسبوع  

ضبط 115 قضية ابتزاز مادي ونصب عبر الإنترنت خلال أسبوع  

"تعليم الغربية": لم نتلق شكاوى من امتحان اللغة الفرنسية

"تعليم الغربية": لم نتلق شكاوى من امتحان اللغة الفرنسية

"لجنة الدراما": 7 مخالفات بالحلقة 15 من "زي الشمس"

"لجنة الدراما": 7 مخالفات بالحلقة 15 من "زي الشمس"

وزير الكهرباء: ربطنا محطة بنبان الشمسية على الشبكة الموحدة

وزير الكهرباء: ربطنا محطة بنبان الشمسية على الشبكة الموحدة

طوارئ بالمطارات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

طوارئ بالمطارات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

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اللهم إني صائم.. التحرير: غابة الحناطير والسواقين والصنايعية و«قصر النيل» سكوت «لا عشاق ولا رزالة»

اللهم إني صائم.. التحرير: غابة الحناطير والسواقين والصنايعية و«قصر النيل» سكوت «لا عشاق ولا رزالة»

مدرسة راهبات تنظم حفل إفطار للطالبات.. درس وحدة وطنية

مدرسة راهبات تنظم حفل إفطار للطالبات.. درس وحدة وطنية

حكاية إفّيه| «فين سبحتك يا معلم بيومى؟»

حكاية إفّيه| «فين سبحتك يا معلم بيومى؟»

عربة السحور المجانى: «إن خلص الفول أنا مش مسئول»

عربة السحور المجانى: «إن خلص الفول أنا مش مسئول»

مخرج إعلان 500 500 يروي كواليسه لـ"الوطن": أطفال الأغنية يتحدون السرطان

مخرج إعلان 500 500 يروي كواليسه لـ"الوطن": أطفال الأغنية يتحدون السرطان

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