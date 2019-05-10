أعلنت مصادر طبية فلسطينية، استشهاد عبدالله جمعة عبدالعال، 24 عاما، متأثرا بجراح أصيب بها خلال الجمعة الـ58 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرقي رفح.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد أصيب 30 مواطنا فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي والعشرات بالاختناق، اليوم، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والقنابل الغازية المسيلة للدموع على المواطنين، الذين وصلوا لمخيمات العودة للمشاركة في الجمعة الـ58 لمسيرة العودة وكسر الحصار.

وأعلنت وزارة الصحة أن 30 مواطنا فلسطينيا، بينهم 4 أطفال ومسعف بجراح مختلفة جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال فعاليات الجمعة الـ58 لمسيرة العودة وكسر الحصار السلمية شرقي قطاع غزة.

وحسبما أفادت وكالة "فلسطين اليوم"، أن حشود كبيرة من المواطنين شاركت، اليوم، في المسيرة التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة.

وأكدت الهيئة سلمية المسيرات وطابعها الشعبي، محذرة الاحتلال من ارتكاب أية جرائم بحق المواطنين.

وشددت الهيئة على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها السلمي والشعبي، لتحقيق أهدافها وهي غير قابلة للمساومة.