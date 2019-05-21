رصدت اللجنة الفنية التابعة للجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ اللجنة رصدت مخالفتين بالحلقة 15 من مسلسل "حكايتي" المذاع على قناة "onE".

وقالت اللجنة الفنية، في تقريرها الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، إنّ هناك مشهدًا به لفظ غير لائق، وتحديدًا في مشهد "حسام" الذي يتحدث فيه لوالده "سليم" قائلًا له: "أنت السبب في كل اللي إحنا فيه، إنت اللي ضيعت فلوسنا على النسوان الشمال".

كما رصدت اللجنة الفنية التابعة للجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشهدًا لترويج التدخين به فريدة عسل تشعل سيجارة وتدخنها في مشهد مدته 5 ثوان.