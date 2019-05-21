أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص القيادة السياسية المصرية على الاسراع بدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AFCefta حيز النفاذ بهدف تحقيق التكامل والاندماج الاقتصادى بين دول القارة والوصول بها لمرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة لوضع القارة السمراء في مكانتها الطبيعية على خريطة الاقتصاد العالمى، مشيراً الى ان تنمية علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين مصر والدول الافريقية تأتى على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع ممثلي الوفد الفني للاتحاد الافريقى برئاسة السفيرة روزيت كاتونجى مستشار التكامل الاقليمى بالاتحاد الافريقى، حضر اللقاء السفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الافريقية والسيد/ احمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى

وقال الوزير ان اللقاء استعرض ملف استضافة مصر للمقر التنفيذي لسكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقيةAFCefta والتي ستدخل حيز النفاذ نهاية الشهر الجارى بعد توقيع وتصديق 22 دولة عليها مشيراً الى أن إنفاذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سيسهم فى تنمية حركة التجارة البينية الافريقية، وتحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي الأفريقي بعد إزالة العوائق الجمركية بين الدول الإفريقية الى جانب زيادة معدلات النمو الصناعي وتحقيق التنمية التكنولوجية وهو مايمكن دول القارة من المنافسة على الساحة الاقتصادية الدولية.

واضاف ان خطة الوزارة لتعزيز التعاون الاقتصادى مع دول القارة الافريقية ترتكز على مشاركة الدول الافريقية الخبرات الصناعية والتجارية المصرية، لافتاً الى ان الوزارة تدعم مشروعات التعاون الصناعى بين القطاع الخاص المصرى والقطاع الخاص بدول القارة الافريقية

وأوضح الوزير ان عام 2019 والذى يشهد ترأس مصر للاتحاد الافريقى يمثل نقطة هامة في مسار التعاون المصرى الافريقى والعمل الافريقى المشترك، مشيراً الى حرص الحكومة المصرية على انشاء مشروعات مشتركة للتنمية المستدامة بدول القارة الافريقية

ولفت نصار ان الاتفاقية ستسهم فى تطوير البنية التحتية والتنمية الصناعية فى دول القارة، فضلا عن تسهيل حركة الأشخاص ونقل الخبرات الفنية والخدمات المتصلة بالتجارة والتى تشمل خدمات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والتعليمية والصحة والخدمات المهنية ذات الأهمية الكبرى للنمو الاقتصادي المستدام.

ومن جانبها قالت السفيرة روزيت كاتونجى مستشار التكامل الاقليمى بالاتحاد الافريقى ان زيارة وفد الاتحاد الافريقى للقاهرة تأتى في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية للوفد الفني للوقوف على اخر المستجدات والاستعدادات للدول المتقدمة لاستضافة المقر التنفيذي لسكرتارية اتفاقية التجارة الحرة الافريقية AFCefta، مشيرةً الى ان مفوضية الاتحاد الافريقى حددت عدد من المعايير الخاصة باختيار الدولة المناسبة تأتى على رأسها البنية التحتية الملائمة ووسائل الاتصال والنقل اللوجيستى وتوافر خدمات الصحة والسكن.

وبدوره أكد السفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الافريقية أن مصر قدمت ملف متكامل لإستضافة المقر التنفيذي لإتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية يتضمن كافة المتطلبات والمعايير التي حددها الاتحاد الإفريقى حيث تسعى مصر جاهدة لإستضافة هذا المقر للمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لدول القارة السمراء، مشيراً الى ان مصر تعد أكبر اقتصاد افريقى وقع الاتفاقية خلال انعقاد قمة الاتحاد الافريقى بالعاصمة الرواندية كيجالى العام الماضى.