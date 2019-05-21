طوارئ بالمطارات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن شركة ميناء القاهرة، أعلنت قبل قليل، حالة الطوارئ بالمطار لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، تحسبا لوقوع أي طوارئ في المهبط أو على الطرق الداخلية بالمطار، وحفاظا على سلامة وأمان الركاب والسائحين والمسافرين والمترددين عليه.

وناشدت الشركة العاملين بها، ضرورة توخي الحذر والحيطة والإلتزام بمعايير السلامة، وارتداء الملابس الخاصة بالطوارئ وتأمين جميع الأجهزة والمنشئات، بما يتوافق ومعايير الأمن والسلامة الدولية، للحد من وقوع أي خسائر حال نشوب حريق، مع ضرورة الاستعداد الكامل لجميع الظروف المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري.وقالت مصادر أمنية، إن إدارة الحماية المدنية بمطار القاهرة، رفعت حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد خلال الساعات المقبلة ، موضحة أن الإدارة تقف على أهبة الاستعداد طوال 24 ساعة خاصة في ظل ارتفاع الحرارة الذي قد يتسبب في وقوع حوادث طارئة.

وكشف مصدر ملاحي بالشركة المصرية للمطارات، إعلان حالة الطوارئ بالمطارات المصرية، خصوصًا مطارات الوجه القبلي، تحسبًا لارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.

وأكدت المصادر لـ"الوطن"، أن ارتفاع درجات الحرارة لا يتسبب في التأثير على حركة الملاحة الجوية، وأن السبب الوحيد الذي يمنع الطيران، ويشل حركته هو انخفاض مستوى الرؤية، أو تعرض البلاد لضباب كثيف يعوق الرؤية لمسافات قريبة.

كانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت أنه من المنتظر استمرار تعرض البلاد لارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.