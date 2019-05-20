توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة غدًا، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهاراً، لطيف ليلاً.

كما توقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وأكد الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن «البلاد ستشهد بداية من اليوم ارتفاعاً تدريجياً بدرجات الحرارة بمعدل 3 درجات»، محذراً من تعرض البلاد لموجة حارة على جميع الأنحاء، حتى نهاية الأسبوع الحالى.

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وأضاف «شاهين»، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن «تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية، فى مثل هذا الوقت من العام»، متوقعاً أن تسجل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة غداً 42 درجة، وقد تصل مع ذروة الموجة بعد غد إلى 44 درجة.