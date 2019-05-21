وقفة لطلاب أولى ثانوي للمطالبة بإلغاء امتحانات التابلت في سوهاج

نظم عدد طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة سوهاج، اليوم، وقفات احتجاجية أمام مديرية التربية والتعليم بمدينة سوهاج عقب الانتهاء من امتحان مادة اللغة الفرنسية، مطالبين بإلغاء نظام التابلت والعودة للنظام الورقي، كما طالبوا بإقالة وزير التربية والتعليم، بسبب ما لحقهم من أضرار.

جاءت الوقفة بعد مسيرة نظموها الطلاب من أمام الإدارة التعليمية بسوهاج، ورددوا هتافات تطالب بإقلة وزير التربية والتعليم معلنين رفضهم نظام التابلت، وأكد عدد من الطلاب أنهم أصيبوا بصدمة لصعوبة امتحان اللغة الفرنسية، ولم يتمكن عدد كبير منهم من الإجابة على أسئلة الامتحان.

وقالت طالبة بمدرسة الشيماء الثانوية، إن جميع أغلب أسئلة الامتحانات التي أجرتها بنظام التابلت جاءت من خارج المنهج، وأن الامتحانات جميعها جاءت غير مفهومة، مؤكدة أنها صدمت من نظام التابلت وتطالب بالعودة للنظام الورقي.

عقد الدكتور عمرو شلتوت، وكيل الوزارة لقاء مفتوحا مع الطلاب داخل المديرية والاستماع لمطالبهم، ووعد وكيل الوزارة بنقل شكوى الطلاب للوزارة.

كما نظم الطلاب بمدينة طهطا شمال سوهاج وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية والتعليم بطهطا مطالبين بإلغاء النظام الإلكتروني والعودة للنظام الورقي.