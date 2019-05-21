توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، ارتفاع جديد في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا، ولطيف ليلا.

كما توقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، والرياح معتدله.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد كافة الأنحاء بالجمهورية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة في ظل الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد، وتؤثر على الأنحاء كافة، مؤكدا خلال تصريحات صحفية اليوم، أن غدا الأربعاء وبعد غدا الخميس ذروة الموجة الحارة ومتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 44 درجة ، على ان يستمر ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع .

وشدد "شاهين"، المواطنين على كبار السن والأطفال ومرضى الضغط، البقاء في منازلهم وعدم الخروج خلال الموجة الحارة، مناشدا المواطنين بالإكثار من شرب السوائل عقب الإفطار مباشرة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والتعرض للشمس على فترات طويلة على مدار اليوم، وارتداء غطاء الرأس، والتوجه لأقرب مستشفى حال الشعور بالإجهاد الحراري، والعمل على تلطيف الأجواء بشكل مستمر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا بالقاهرة فالعظمى هي 43 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 39 والصغرى 20، ومطروح العظمى 37 والصغرى 20، وسوهاج العظمى 43 والصغرى 25، وقنا العظمى 44 والصغرى 25، والأقصر 44 والصغرى 26، وأسوان العظمى 44 والصغرى 27.