التقت الدكتورة فاتن عبدالعزيز، والدكتور كريم بدر أعضاء اللجنة المشرفة على نقابة الصيادلة، اليوم، الدكتور أحمد محيي مساعد وزير الصحة للقطاع العلاجي لمناقشة أزمة توزيع تكليف دفعة 2017.

وطالب أعضاء لجنة نقابة الصيادلة خلال الاجتماع، بضرورة النظر في إعادة توزيع الصيادلة المكلفين دفعة 2017، والنظر في تظلماتهم وفتح المحافظات المغلقة للعودة إلى مقر سكنهم، خاصة أنّ معظمهم من الصيدلانيات، وذلك أسوة بالدفعات السابقة، إذ لا يوجد أماكن لهم في السكن الخاص بالوحدات المكلفات عليها، وكذا بالنسبة لبعد المسافة والسفر بالمواصلات.

وفي نهاية الاجتماع، وافق الدكتور أحمد محيي مساعد وزير الصحة للقطاع العلاجي، على إعادة فتح باب التظلمات الخاص بتكليف دفعة 2017 يدويا، إذ تم غلق باب التظلم إلكترونيا، وذلك بداية من اليوم الثلاثاء ولمدة أسبوع على أنّ يقدم طلب التظلم بمكتب الدكتور أحمد محيي.