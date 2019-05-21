أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الخاص، أسعار شرائح الكهرباء العام المالي الجديد 2020/2019، والتي سيتم تطبيقها بداية من يوليو المقبل، وتستعرض "الوطن" لقرائها كيفية الإبلاغ عن أخطاء الفواتير، من خلال عدة طرق على النحو التالي:

1- الدخول على موقع تسجيل شكاوى المواطنين التابع لوزارة الكهرباء، ويمكن معرفة خطوات إرسال الشكوى من هنــــــا.

2- ويمكن كذلك تقديم شكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من خلال تحميل نموذج الشكوى من هنـــا، وملء جميع البيانات بالتفصيل وإرساله إلى مقر الجهاز سواء بالبريد المسجل أو بالبريد الإلكتروني أو بالفاكس أو التسليم باليد.

3- كما يمكن الاتصال بالخط الساخن 121 الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بجميع شركات التوزيع في كل أنحاء الجمهورية.

وجاءت أسعار شرائح الكهرباء كالآتي

- الشريحة الأولى: من صفر إلى 50 كيلو وات - 30 قرشًا بدلًا من 22 قرشًا.

- الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات - 40 قرشًا بدلًا من 30 قرشًا.

- الشريحة الثالثة: من صفر حتى 200 كيلو وات - 50 قرشًا بدلًا من 36 قرشًا.

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات: 82 قرشًا بدلًا من 70 قرشًا.

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات - 100 قرش بدلًا من 90 قرشًا.

- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلو وات - 140 قرشًا بدلًا من 135 قرشًا.

- الشريحة السابعة: ما يزيد على 1000 كيلو وات - لا يحصلون على دعم 145 قرشًا.