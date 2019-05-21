استقبل الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزيـر الزراعـة واستصـلاح الأراضـي، تشو دونجيو، نائب وزير الزراعة والتنمية الريفية الصيني والمرشح من قبل الحكومة الصينية لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO).

حضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والذي صرح عقب اللقاء بأنه سوف يتم اختيار مدير عام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة خلال احتفالية تقام بمقر المنظمة بالعاصمة الإيطالية روما يوم 23 يونيو 2019.

ويُعتبر تشو دونجيو من العلماء المعروفين عالمياً بخبرته الكبيرة في مجال الزراعية علي مدى ثلاثون عاماً، حيث تولى منصب نائب رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية لعدة سنوات وهي أكبر مؤسسة بحثية زراعية بالصين بأكثر من 20 ألفاً من الباحثين.

وبعد انتهاء مهمته بالأكاديمية سخر حياته للخدمة العامة علي المستوى المحلي والقومي والذي أعطاه رؤية في مجال الإدارة الزراعية والغذائية، مما كان له الأثر في زيادة خبراته الزراعية وكذا الشؤون الريفية.

وأضاف "موسى" أن وزير الزراعة أكد على اعتزازه بالعلاقات الزراعية القوية التي تجمع الشعبين المصري والصيني وثقته بأن قيادة تشو دونجيو لهذا المنصب سوف يدعم بشكل كبير قطاع التنمية الزراعية، وسيساهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وتمنى له التوفيق.

وتطرق تشو دونجيو في حديثه إلي موضوعات زراعية مختلفة ومن ضمنها الزراعة الرقمية واستخدامها في الصين منذ أكثر من خمس أعوام من أجل ربط المناطق الزراعية ببعضها والمراكز والتجمعات التسويقية، كما أشار إلى أنه في حال توليه منصب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة سيعمل بكل جهد مع مصر والدول الإفريقية لنقل التكنولوجيات الزراعية الحديثة حيث سيكون التركيز على الجانب الأكاديمي بالإضافة إلي الجانب التقني.

وفي نهاية اللقاء أكد الجانبان على عمق العلاقات التي تجمع الشعبين، والتطور الكبير الذي تشهده بدعم القيادة السياسية بكلا البلدين.