قال شعراوي عبد المنعم ممثل وزارة التخطيط، إن مشروع ميكنة جميع قواعد البيانات الخاصة بالمواليد والوفيات على مستوى الجمهورية، كأحد مشروعات وزارة التخطيط (قطاع التنمية الإدارية) ضمن منظومة ميكنة قواعد البيانات حصل على المركز الأول على مستوى الدول العربية والأفريقية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة وزارة التخطيط والجهات التابعة لها العام المالي 2019/2020.

وأضاف عبد المنعم، أن المشروع يأتي ضمن مستهدفات التطوير الحكومي وما يشملها من ميكنة حكومية لربط الوزارات بعضها البعض، ما يوفر قاعدة كافية من البيانات لمتخذي القرار من جانب وللتيسير على المواطنين من جانب أخر.

وتابع عبد المنعم، أنه ضمن منظومة الميكنة تم إعداد مشروع لربط وزارة الصحة بالتنمية الإدارية، والجهات المعنية بالمعاشات، ويتم في ضوء البرنامج حصر الوفيات والمواليد، وربطهم مع وزارة التموين وأيضا الجهات المعنية بالمعاشات، وبناء عليه يتم وقف المعاش المستحق لصاحبة بمجرد استخراج شهادة الوفاة.