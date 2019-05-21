أكد حسني يوسف مدير برنامج أطفال بلا مأوى، أنه من المقرر مد البرنامج إلى 14 محافظة بدلا من 13، وذلك في إطار الخطة القومية للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تم البدء في مرحلته الثانية خلال الفترة الماضية.

وأضاف حسني، في تصريحات خاصة، أن البرنامج يضم حاليا محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، المنيا، السويس، بني سويف، أسيوط، الشرقية، والمنوفية"، بالإضافة إلى أنه تم بدء العمل بالغربية والفيوم وبورسعيد والدقهلية من خلال التشغيل التجريبي الذي أوضح وجود الظاهرة في هذه المحافظات.

وأشار إلى أنه جار التنسيق مع الشركاء فى صندوق تحيا مصر وبعض الجمعيات الأهلية لاستدامة البرنامج إلى 2022 للقضاء تماما على الظاهرة في كافة المحافظات، موضحا أن البرنامج نجح في التعامل مع أكثر من 19.5 ألف طفل بالشارع ومنهم الأطفال العاملين، حيث تم دمج حوالي 1100 ما بين أسرهم ودور الرعاية.

وأوضح أن البرنامج نجح في تطوير 4 دور لرعاية أطفال بلا مأوى منذ انطلاقه، وهي الحرية بتكلفة 6 ملايين و300 ألف جنيه، ودار التربية للبنين بالشرقية بتكلفة 5 ملايين جنيه، كما تم افتتاح مجمع الدفاع الاجتماعي بالإسكندرية بعد تطويره من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتكلفة تقدر بـ6 ملايين جنيه، ودار البنين بالمنيا بتكلفة 7 ملايين و370 ألف جنيه، كما أنه جار العمل على افتتاح أكبر دار لأطفال بلا مأوى بالجيزة بتكلفة 24 مليون جنيه.