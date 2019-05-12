أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن فريق أطفال بلا مأوى التابع لها أنقذ مسنا وأعاده إلى أسرته، وتبين خلال دراسة الحالة التي قام بها الفريق أن المسن يدعى "حسين.أ" 62 عاما، ويقيم أعلى كوبري الدقي، وأنه مصابا ببعض الكدمات في أماكن متفرقة بجسده ويعاني من بعض الاضطرابات النفسية.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن الفريق قدم يد العون للمواطن وإعطائه ملابس لتدفئته وجرى اصطحابه لمستشفى 6 أكتوبر بالدقي، حيث جرى توقيع الكشف الطبي عليه، وعمل بعض الأشعة اللازمة؛ للاطمئنان على صحته، وبعد عمل جلسة نفسية له.

وتبين أنه قادم من محافظة السويس، لكن حالة الإعياء الشديدة التي وجد عليها لم تسمح له بالحديث عن سبب نزوله الشارع وقدومه من محافظة لأخرى فاصطحب إلى دار الفريد لتقديم كل أنواع الرعاية النفسية والصحية.

وأوضحت الوزارة أن أسرة المواطن في حالة بحث عنه، حيث قاموا بعمل إعلان يفيد بتغيبه وأنه يعاني من مرض ألزهايمر، وعلى الفور جرى التواصل مع الأسرة وجرى تسليم المواطن إلى أسرته.