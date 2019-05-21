الجنايات تقضي ببراءة 9 متهمين في "رشوة حي عابدين"

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم، ببراءة 9 من موظفي حي عابدين، من الاتهامات المنسوبة إليهم بالتزوير وإصدار تراخيص مخالفة لعقارين والإضرار بأموال الدولة متمثلة في محافظة القاهرة.

وصدرت الأحكام برئاسة المستشار محمد على الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحي رشدان، وعبدالله عبدالعزيز سلام، وأسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.

وكان النائب العام، وافق على إحالة المتهمين "محمود. ح" 43 سنة مدير الشئون القانونية بحي عابدين بالقاهرة، و"نشأت.ش" و"محمد. أ"، و"مروة .ع، ومحمد .ع، و"أحمد. ح"، و"مصطفى. م"، مهندسين بحي عابدين ووسط، وحدائق القبة، وشرق مدينة نصر"، و"مارجريت .ح"، كبير أخصائيين، و"سمير .م"، مدير شركة لاتهامهم بتزوير، وإصدار تراخيص مخالفة والإضرار بأموال محافظة القاهرة.

وصدرت الأحكام حضوريا بحق 3 متهمين محبوسين، وغيابيا لباقي المتهمين.

وكشفت التحقيقات، التي باشرتها نيابة وسط القاهرة، أن المتهمين الأول والثاني مسئولى الشئون القانونية بحي عابدين، والثالث وحتى الثامن من الإدارة الهندسية بحي عابدين، اشتركوا في تسهيل حصول المتهم المتهم التاسع على منفعة من أعمال وظيفتهم دون وجه حق بأن أصدروا رخص البناء أرقام 13 لسنة 2011، 11 لسنة 2015 ،15 لسنة 2015 والخاصة بالقطع أرقام 33 و35 شارع مشتهر و4 حارة الشقفانية على خلاف الحقيقة.

وأفادت التحقيقات بقيام المتهم التاسع مقدم طلب الترخيص بالتواطؤ مع المتهمين من الأول إلى الثامن بحي عابدين، لاستصدار ترخيص البناء بصفته المالك لكامل مساحة الأرض والعقارات وأنها صدرت مخالفة لشروط الترخيص المتمثلة فى عدم وجود ترخيص هدم وقرار ضم للقطع السابقة الذكر بالإضافة إلى مخالفة الشروط الخاصة بالقاهرة الخديوية، ما مكنه من البناء إضرارا بمصالح وأموال الجهة العاملين بها عمدا ومصالح وأموال الشاهدة الأولى المعهودة بها وكذا تربيحه دون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا فى تزوير أحد المحررات الرسمية، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعية صحيحة مع علمهم بذلك بأن حرر المتهم الأول مذكرة موافقة الشئون القانونية على إجراءات الترخيص واثبت بها على غير الحقيقة ملكية المتهم التاسع للقطع سالفة الذكر واعتمدها المتهم الثاني بينما قام المتهم الثالث بتحرير بيان صلاحية للموقع على خلاف الحقيقة فى حين قام المتهمين من الأول حتى الثامن باستكمال اجراءات استصدار التراخيص بالمخالفة للشروط الواجب توافرها قانونا في الترخيص وقد صدرت تلك التراخيص بناء على ذلك بالمخالفة للحقيقة.

كما أوضحت التحقيقات، أن المتهم التاسع وهو مدير إحدى الشركات اشترك مع المتهمين من الأول حتى الثامن بطريقي الاتفاق والمساعدة في الإضرار عمدا بأموال ومصالح الجهة، التي يعملون بها وهي حي عابدين وأموال الغير، والذي أضاع على الدولة مبالغ مالية لجهة عملهم يلزم سدادها مقابل استصدار رخصة الهدم وقرار الضم للقطع.