كشف ساهر هاشم، المدير العام لشركة شل للزيوت مصر، أن استراتيجية الشركة محليا لا تتجزأ عن استراتيجيتها عالميا لاسيما في ظل اهتمام الدولة المتزايد بإنشاء البنية التحتية اللازمة لانتشار السيارات الكهربائية في مصر وحرص شركة شل مصر على تلبية احتياجات كافة العملاء من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات الأكثر تقدماً وإبداعاً في السوق المصرية.

وأضاف هاشم في تصريح خاص لـ"الوطن"، على هامش توقيع شراكة استراتيجية لمدة عامين مع شركة ريفولتا مصر، أن شل من أوائل الشركات في مصر التي تعمل على تطوير خدمات شحن السيارات الكهربائية والتسويق لها، وهو ما يأتي متوافقاً مع رؤية مصر 2030 لتوفير مصادر الطاقة المتنوعة لتلبية متطلبات التنمية بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة مما يضمن حصول الجميع على الطاقة نظيفة ومتجددة بتكلفة ميسورة.

وأوضح أن شركته تدعم استراتيجية مصر في التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة بالإضافة إلى ترويج ثقافة استخدام السيارات الكهربائية في مصر من خلال توفير أكثر من 100 نقطة شحن للسيارات الكهربائية في مراكز بيع شل للزيوت المعتمدة.