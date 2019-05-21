تدريب عسكري "مصري- فرنسي" في البحر المتوسط

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالي في البحر المتوسط، وذلك أثناء عبور الفرقاطة الفرنسية "SURCOUF" لقناة السويس وبمشاركة إحدى وحدات القوات البحرية المصرية، في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة.

تضمن التدريب تنفيذ العديد من تشكيلات الإبحار القتالية والتدريب على صد الهجمات المعادية والدفاع ضد التهديدات غير النمطية، وتنفيذ تمرين حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها مع الاستخدام المكثف لجميع وسائل المواصلات الإشارية.

كما تضمن التدريب تنفيذ تمرين على صد الهجمات الجوية على تشكيل بحري، وذلك بمشاركة إحدى طائرات القوات الجوية المصرية، ويهدف هذا النوع من التدريبات إلى توحيد العقائد والمفاهيم العملياتية ونقل وتبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الفرنسي لدعم جهود الحفاظ على الأمن البحري في البحر المتوسط.