قدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خدمة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء، عبر الموقع الرسمي لها وتستعرض "الوطن" الخطوات كالتالي:

1) الدخول على الموقع الرسمي للوزارة من هنـــــــا.

2) الضغط على الاستعلام عن الفواتير.

3) تظهر جميع الشركات المسئولة عن توزيع الكهرباء، ويتم اختيار الشركة التابع لها.

4) ملء البيانات المطلوبة الخاصة ويمكن الحصول عليها من إي إيصال للكهرباء.

5) الضغط على إظهار الفاتورة.

كان محمد شاكر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلن صباح اليوم، أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التي سيتم تطبيقها بدءًا من يوليو كالتالي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات: 30 قرشا بدلا من 22 قرشا.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات: 40 قرشا بدلا من 30 قرشا.

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات: 50 قرشا بدلا من 36 قرشا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات : 82 قرشًا بدلا من 70 قرشًا.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات: 100 قرشًا بدلا من 90 قرشًا.

الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات: 140 قرشًا بدلا من 135 قرشًا.

الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات: 145 قرشًا.