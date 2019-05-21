قال محمد محمد القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن إجمالي عدد الطلاب المنتظمين بالمدارس الحكومية، والذين أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية فرنسي، وأسباني، وألماني، في الفترة الصباحية بلغ 11050 طالبا وطالبة، بجميع المدارس الحكومية على مستوى المحافظة.

وأضاف القائم بأعمال وكيل الوزارة، في بيان صحفي، مساء اليوم، أنه بالتواصل مع غرفة العمليات بالمديرية جرى رصد إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان إلكترونيا، وبلغ عددهم 9523 طالبا وطالبة، وعدد الطلاب الذين أدوا الامتحان ورقيا بلغ 1519، وعدد الطلاب المتغيبين عن امتحان، اليوم، في الفترة الصباحية 8 طلاب فقط.

وتابع أنه في الفترة المسائية بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان اللغة الأجنبية الثانية 903 طلاب وطالبة، وبعد التواصل مع غرفة العمليات بالمديرية بلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان إلكترونيا 785 طالبا وطالبة، وعدد الطلاب الذين أدوا الامتحان ورقيا 117 طالبا وتغيب طالب واحد فقط.

وتفقد القائم بأعمال وكيل الوزارة، لجان الامتحان، اليوم، للوقوف على مدى انضباط العمل باللجان وإزالة العوائق التي تواجه الطلاب والمعلمين، واطمأن على انضباط لجان الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان من النظافة والتهوية والإنارة الكافية.