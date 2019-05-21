"الشباب والرياضة" تنظم مشروع "سفراء ضد الفساد" للعام الثاني

تنفذ وزارة الشباب والرياضة، مشروع "سفراء ضد الفساد" للعام الثاني تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب، وذلك في 22 محافظة جديدة بالإضافة إلى المحافظات التي تم تنفيذ هذا المشروع فيها من العام الماضي، وذلك تماشيا مع اهتمام الحكومة بمحاربة الفساد في كافة القطاعات، وأيضا الحد من ظاهرة الفساد المجتمعي بأنواعه المختلفة والتي انتشرت داخل المجتمع المصري والوقوف ضد أي فكر تطرفي وعدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة للوطن عن طريق تأهيل مجموعة من شباب الطلائع كسفراء ليصبحوا أداة بناء للوطن وليست وسيلة هدم.

ويهدف المشروع إلى بناء قدرات حوالي 600 شاب في مدارس المحافظات المستهدفة واعضاء تابعين لمراكز الشباب، بالإضافة إلى القيام بمبادرات مجتمعية بقيادة الطلائع وبالتعاون مع مسئولين من المدارس ومديريات الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن تستعين وزارة الشباب بفريق عمل من المتخصصين وذوي الخبرة في العمل مع الطلائع وخبراء في مجال تنمية خلال الخطوات لتنفيذ المشروع التي تهدف إلى ضم أكثر من مليون مستفيد من طلائع مصر خلال الخمس سنوات القادمة، ودمج شريحة جديدة من الأطفال ذوي الإعاقة وأطفال الشوارع.

الجدير بالذكر أن الإدارة المركزية للطلائع برئاسة الدكتورة عزه الدري أكدت على أن هذا المشروع وصل عدد المستفيدين منه العام الماضي ما يقرب من 20635 ألف طليع، ويستهدف هذا العام 32 ألف شاب وفتاه.