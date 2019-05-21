أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عدم وجود أي حالات للاحتباس الحراري، وأن مستشفيات البحر الأحمر لم تتلقى حالات احتباس حراري حتى الآن.

وأكد مرعي، رفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة موجة الحر الحالية والموجات التالية المتوقع حدوثها خلال فصل الصيف الجاري، وأن مستشفيات مدن البحر الأحمر جاهزة لاستقبال حالات الإجهاد الحراري بالغرف المكيفة باستقبال وطقم تمريض مدرب للتعامل مع مثل هذه الحالات.

وشدد وكيل الصحة، على جميع المستشفيات باستقبال أي حالة تعاني من إجهاد حراري أو ضربة شمس وعلاجها، مؤكدًا توافر مخفضات الحرارة والمحاليل وغير ذلك من وسائل علاج الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تتعدى 45 درجة في بعض محافظات مصر، وحذرت من التعرض لأشعة الشمس المباشرة.