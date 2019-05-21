أكد النجم هيثم شاكر أنه فشل في تعلم قيادة السيارات من والده وهو صغير، ولكنه عندما احتاج لقيادة سيارته للسفر من الساحل إلى القاهرة تعلمها في 10 دقائق فقط عام 2000، وعن قواعد المرور تمنى أن يلتزم الجميع بالحفاظ على سلامة بعضهم البعض وأن "السواقة مش عافية"، مشيرا إلى إنه يحب السيارات النادرة ويهتم بالشكل أكثر والبلد المصنعة من تفاصيل أي سيارة بالداخل.

وأضاف هيثم شاكر خلال لقاءه في برنامج "التوصيلة عالنجم"، مع تامر بشير على "نجوم إف إم": "أنه مازال يزور منطقته القديمة الهرم، وأنه كان يحب مظاهر رمضان زمان عندما كان أطفال المنطقة يتنافسون على زينة الشارع ومين أفضل شارع بالمنطقة".

وأوضح أنه كان يتمنى أن يصبح لاعب كرة قدم ولكنه اكتشف أن صوته جيد منذ صغره حيث كان يغني بالمدرسة وفى العائلة حتى وجد ستوديو غنا بجانب منزله وتعاقدوا معه حتى صدرت له أول أغنية ونجحت بشكل كبير "أحلف بالله".

وأكد أنه ينتظر طرح ألبومه الجديد بعد عيد الفطر المبارك وسيكون مفاجأة لمحبيه ومتابعيه وعن أكثر موقف محرج تعرض له بسبب السيارة قال شاكر: كان يوم وقفة عيد وتعطلت السيارة بشارع جامعة الدول في المهندسين وانتظرت لمدة ساعتين حتى وصل أحد أصدقائه، وظل يلتقط الصور مع معجبيه حتى صيانة السيارة.