تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم، مستشفى ههيا المركزي لمتابعة سير العمل.

وتلاحظ وجود العديد من أهالي المرضى في مدخل المستشفى، مما يعيق حركة دخول المرضى ومقدمي الخدمة، ووجه مدير المستشفى ومسؤول الأمن بتوجيه الأهالي لأماكن الانتظار المخصصة لهم.

كما تم المرور على قسم العناية المركزة وتم الاطمئنان علي الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، كما تفقد وكيل الوزارة مركز علاج الفيروسات الكبدية بالمستشفي وتابع إنتظام سير العمل وصرف علاج الفيروسات الكبدية للمواطنين، كما تفقد الأعمال الجارية بقسم الاستقبال والطوارئ لتطويره، موجهًا بسرعة الانتهاء منها ووفقًا للمعايير الإنشائية للمستشفيات.

وتفقد وكيل الصحة، مركز ههيا للحروق والجراحات التكميلية بالمستشفي وتفقد جناح العمليات به الذي تم تزويده بجهاز فنت، والعناية المركزة للحروق، والأقسام الداخلية للاطمئنان على المرضى، وأعمال الصيانة بالدور الثاني ورفع كفاءته، موجهًا بتذليل أي عقبات أمام المقاول لإنجاز الأعمال.