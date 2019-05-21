الفنان مصطفى حشيش يدخل العناية المركزة.. و"الممثلين": ادعوله

نُقل الفنان مصطفى حشيش، إلى إحدى المستشفيات الخاصة بعد أن تعرض لازمة صحية قوية خلال الساعات الماضية وهو حاليا داخل العناية المركزة.

وطالب إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات لـ "الوطن"، من جمهور الفنان أن يدعوا له.