قناة سعودية: إيران وراء إمداد ميليشيات الحوثي بالصواريخ والطائرات

عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، تقريرًا مصورًا كشف عن مصدر صواريخ وطائرات الميليشيات الحوثية في اليمن، حيث كان هذا سؤالا طرحه السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين، والذي حاول الاستفسار عن مصدر أسلحة ميليشيات الحوثي في اليمن.

وقال كوهين، إنه لا يمكن تجاهل حقيقة إنه منذ أن بدأت الحرب، ومنذ أن فرض المجلس حظرا على توريد السلاح، فإن الحوثيين استخدموا أسلحة أكثر تقدما لتهديد جيران اليمن، مضيفا: "لم يطور الحوثيون صواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيرة بأنفسهم".

وذكر التقرير، أن إيران تمد الحوثيين بأسلحة تمكنهم من استهداف طائرات التحالف العربي، حيث إنه في الوقت الذي يقدم فيه التحالف العربي الدعم لليمن، تستمر إيران في تسليح الحوثيين، كما أن إيران كثفت وعمقت الأزمة الإنسانية في اليمن، وأن دعم طهران للحوثيين انتهاك صارخ للأمن في المنطقة.