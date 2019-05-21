طاولة واحدة جمعت بين المسيحيين والمسلمين فى حفل إفطار «المحبة»، التى نظمته مدرسة كلية «الميرديدييه»، للراهبات بوسط الإسكندرية مساء أمس، برئاسة «سير مارى بيير»، ومنى مجدلانى، للعام الثانى على التوالى، بمشاركة المعلمين وعدد من الطالبات وأولياء أمورهن.

"شرف": لافتة رائعة من إدارة المدرسة لتوطيد المحبة

وقالت الدكتورة إيمان شرف، مدير عام إدارة وسط التعليمية، إن الإفطار يعد لفتة رائعة من قيادات الميرديدييه لتقوية أواصر المحبة والوحدة الوطنية، لافتة إلى دوره الهام فى تربية جيل يعتاد مشاركة المناسبات سوياً رغم اختلاف الأديان، وأضافت أن مدارس الراهبات تعمل على توطيد الأسس الأخلاقية والمحبة والوحدة الوطنية من خلال ما يقدمونه للتلاميذ وما ينتج عنه من أفعال ود حقيقية فى مثل تلك المناسبات.

وعلى بعد خطوات بذات المحافظة، كانت مائدة الإفطار تتوسط فناء كنيسة سانت كاترين الكاثوليكية بمنطقة المنشية بالإسكندرية، ضمن حفل إفطار الوحدة الوطنية، بمشاركة قيادات التعليم بإدارة الجمرك التعليمية برئاسة عبدالعاطى التمساح، مدير عام إدارة الجمرك التعليمية، وهمت أبوكيلة، مدير عام إدارة غرب التعليمية، وقال الأب وليم لبيب، راعى الكنيسة ومدير المدرسة، إن الكنيسة تعتاد على مشاركة الإخوة المسلمين فى جميع أعيادهم، حيث أقامت احتفالاً بالمولد النبوى وغيرها من الأعياد فى أوقات سابقة، وأضاف أن التلاحم الاجتماعى بالمشاركة فى جميع المناسبات يؤدى إلى استقرار المجتمع ويبرهن على المحبة التى تتجلى من خلال تلك الأفعال.