نصحت صحة البحر الأحمر المواطنين بارتداء الملابس القطنية الخفيفة والفضفاضة ذات الألوان الفاتحة والابتعاد عن الألياف الصناعية وعدم التعرض لضوء الشمس المباشر خاصة وقت الظهيرة، مع شرب كميات كبيرة من السوائل، والتواجد بأماكن متوفر بها تكييف أو مراوح وعلى مرضى السكري والضغط وغيرها من الأمراض المزمنة بمراجعة الطبيب المعالج أو العيادات الخارجية بالمستشفيات والوحدات الصحية.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، على رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى حالة من الإجهاد الحرارى وكلف مديري الإدارات الصحية بمدن المحافظة بتجهيز جميع وحدات طب الأسرة على مستوى المحافظة للاستعداد لاستقبال أي حالة في حالة حدوث إجهاد حراري.

وشدد مرعى على إدارتي الثقافة الصحة والإعلام والتربية السكانية بالصحة بالتفاعل مع المواطنين وإلقاء ندوات تثقيفية، موجها جميع المستشفيات باستقبال أي حالة تعانى من إنهاك حراري أو ضربة شمس وعلاجها مؤكدا على توافر مخفضات الحرارة والمحاليل وغير ذلك من وسائل علاج الإجهاد الحرارى وضربات الشمس.

جدير بالذكر أن هيئة الأرصاد الجوية أعلنت ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تتعدى 45 درجة في بعض محافظات مصر وحذرت من التعرض لأشعة الشمس المباشرة.