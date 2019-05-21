طالب الإعلامي أحمد موسى، المواطنين بتوخي الحذر والهدوء، وعدم الالتفات لبعض الشائعات التي تحدث، دون النظر لما يدور حولنا، مشيرًا إلى أن مصر تواجه خطرًا كبيرًا من الإرهاب خاصة بعد انتشاره في ليبيا.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء: "لو تعرفوا الكلام اللي بيهدد مصر محدش هينام الليل، والدولة مش عاوزة تربك الناس ولا تقلق حد، فنفضل نمسك في حاجات صغيرة والإرهابيين يشغلونا بتفاصيل صغيرة، ويشغلونا بأخبار وشائعات".

وأكد موسي، أن هناك تهديد واضح لأمن مصر القومي قائلًا: "إللي بتواجه مصر هي والرئيس والقوات المسلحة لا يقدر عليه بشر".