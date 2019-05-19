وجه الإعلامي أحمد موسى رسالة لنادي الزمالك ولاعبيه، قائلًا، "بكرة لو سمحتوا أنتم بتمثلوا مصر وعاوزين أحسن تمثيل قدام الدنيا كلها ومش عاوزين مشاكل ولا في الملعب ولا المدرجات وده العد التنازلي لبطولة الأمم والجمهور جاي وعاوزين نرحب بيه".

واستنكر موسى، خلال تقديمه حلقة، اليوم، من برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تعامل وسائل الإعلام مع نادي الزمالك، "فين نادي الزمالك في الإعلام بالكامل سواء خاص أو قومي فين الزمالك ونساعد الزمالك ونقف مع الزمالك ونجيب ناس من الزمالك يتكلموا وكأن الزمالك ده رايح يمثل حد تاني".

وتابع: "إيه الروح الموجودة دي ليه الروح كده.. النادي ده بيمثل مصر والله وكل التحية له".

ويلتقي الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي، غدا الأحد، في ذهاب الدور النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.