قال المستشار محمد سالم، خبير قانوني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يّبذل حاليًا مجهودات كبيرة من أجل دعم الاستثمار الأجنبي في مصر، سواء كانت من خلال الاهتمام بمشاريع البنية التحتية، أو سُرعة تطبيق قانون الاستثمار الجديد، الذي جعل المناخ في مصر مؤهلا لكافة الاستثمارات سواء المحلية أو العربية أو الأجنبية.

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، أن مشاريع الرئيس السيسي ساعدت في تقديم خدمات عملاقة لخدمة رجال الأعمال ومساعدتهم على الاستثمار في مصر، مؤكدًا أنه أطلق منذ فترة مبادرة جديدة لدعم الاستثمار العربي في مصر تحت عنوان "استثمر في بلدك الثاني مصر".

وأشار إلى أنه يهدف من تلك المبادرة هو تشجيع رجال الأعمال العرب على الاستثمار في مصر في مختلف المجالات سواء التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو حتى السياحية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المبادرة ستؤدي إلى زيادة قوة العلاقات المصرية مع كل الأشقاء العرب وخاصة في المجال الاقتصادي الذي يعتبر من أهم أنواع التعاون المشترك بين العرب.

وأوضح، أن الحكومة المصرية قدمت العديد من التسهيلات التي تسهل على المستثمر إدارة استثماراته وخاصة فكرة الحكومة الإلكترونية التي تم إعلانها مؤخرًا.