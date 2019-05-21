التقى السفير الدكتور أحمد نايف الدليمي سفير العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وبحثا الإعداد والتنسيق للجنة العليا العراقية – المصرية المشتركة، المُقرر عقدها في بغداد خلال الفترة المقبلة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وفي هذا الإطار، أكدت نصر حرص الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عقد اللجنة في أقرب وقت ممكن، إذ تعد اللجنة المشتركة أحد أهم آليات تفعيل التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، حسب ما ذكر بيان للسفارة العراقية بالقاهرة اليوم.

من جانبه أكد السفير الدليمي، أنّه جار التنسيق مع بغداد لدراسة مسودات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المقترحة من الجانب المصري، وكذلك تحديد الموعد النهائي لانعقاد اللجنة العليا المقررة في بغداد.