تتمتع امرأة برج الحوت بشخصية تستطيع لفت الأنظار إليها، حيث تعرف بأنّها مليئة بالأنوثة، وناعمة، وليس من السهل خداعها.

وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد خدمة حظك اليوم لبرج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

المريخ بمنزلك الخامس ويمدك ذلك بالثقة في النفس، وتكتشف أنّك أقوى مما تعتقد وينفعك حماسك وقدرتك على التماسك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك يجعلك اليوم أكثر انفتاحًا وتعرف كيف تشيع من حولك أجواءً إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.