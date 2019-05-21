أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، تطبيق زيادة بدل الصحفيين بدءًا من بدل شهر مايو الجاري.

وقال ضياء في بيان له منذ قليل: "الزميلات والزملاء الكرام أعضاء نقابة الصحفيين، كل عام وأنتم جميعا وأسركم بخير، تنفيذًا للوعد الذي سبق لي إعلانه بعد موافقة الحكومة على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 25% لأعضاء النقابة والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية بدءًا من تطبيق الموازنة الجديدة للدولة في شهر يوليو القادم، يسعدني إبلاغكم بتطبيق هذه الزيادة بدءا من شهر مايو الحالي".

وتابع: "كما يسعدني إعلام الزميلات والزملاء المقبولين بلجنة القيد الاخيرة في شهر فبراير الماضي، بحصولهم على البدل الخاص بهم متضمنا نسبة الزيادة بدءًا من شهر مايو الحالي مع باقي زملاءهم من أعضاء النقابة".

واستكمل: "أوجه الشكر الجزيل لكل من ساهم في تدبير الموارد اللازمة لتطبيق هذه الزيادة بدءا من الشهر الحالي".