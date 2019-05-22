قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن تغيير شكل الأظافر باستوائها ثم التوائها من أعراض الإصابة بنقص الحديد، موضحًا أن العلم لا ينتهي أبدا، لذلك حرص تسمية برنامجه باسم "ربي زدني علما".

وأضاف "موافي"، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن العلم في تطور مستمر، والمتألق هم من يستطيع مجاراته، لذلك قال الله "واسألوا أهل الذكر إن كنت لا تعلمون"، ولم يقل أهل العلم، كونه متغيرا، أم الذكر فهي تعبر عن أهل الإتقان الحريصين على الاستذكار دائما.

وحذر أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، من توصية بعض الأطباء مرضى أنيميا النقص، بتناول كبسولات الحديد، دون معرفة سبب المرض، مشددًا على ضرورة التحري لمعرفة أسباب نقص الحديد، فقد تكون سيدة مصابة بمرض ليفي، لذلك يجب إجراء منظار، وتحليل براز، فمن الوارد أن يكون هناك نزف بالجهاز الهضمي.

وتابع: "منح المريض كبسولات حديد، دون معرفة النقص جريمة مكتملة الأركان".