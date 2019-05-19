بالفيديو| حسام موافي يكشف عن 6 أسئلة تحدد مريض الصدر

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، إن هناك علامات وأسئلة تحدد مريض الصدر، لافتا إلى أن نزول الدم من أخطر العلامات.

وأضاف موافي خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، على قناة "صدى البلد": "الألم والدم يحركان المريض للطبيب فورا، خاصة الدم في القيء والبراز والبول أو العين".

وأوضح أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، علامات الإصابة بمرض في الصدر مثل: "نسأل المريض 6 أسئلة عن مكان الألم، ومدة بقائه، وشكل الألم، والحركة المسببة للألم، والعلاج الذي يزيل الألم، وأخيرا مضاعفات الألم في أي عضو آخر".