تستعرض "الوطن" خدمة مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 مايو في بعض مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك استمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها، وفق الموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة
أذان الفجر 3:17
أذان الظهر 11:52
أذان العصر 3:28
أذان المغرب 6:45
أذان العشاء 8:15
مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية
أذان الفجر 3:17
أذان الظهر 11:57
أذان العصر 3:36
أذان المغرب 6:53
أذان العشاء 8:25
مواقيت الصلاة في محافظة المنصورة
أذان الفجر 3:12
أذان الظهر 11:51
أذان العصر 3:30
أذان المغرب 6:47
أذان العشاء 8:18
مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط
أذان الفجر 3:27
أذان الظهر 11:52
أذان العصر 3:22
أذان المغرب 6:40
أذان العشاء 8:06
مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية
أذان الفجر 3:11
أذان الظهر 11:48
أذان العصر 3:25
أذان المغرب 6:43
أذان العشاء 8:13