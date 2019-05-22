تستعرض "الوطن" خدمة مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 مايو في بعض مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك استمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها، وفق الموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

أذان الفجر 3:17

أذان الظهر 11:52

أذان العصر 3:28

أذان المغرب 6:45

أذان العشاء 8:15

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر 3:17

أذان الظهر 11:57

أذان العصر 3:36

أذان المغرب 6:53

أذان العشاء 8:25

مواقيت الصلاة في محافظة المنصورة

أذان الفجر 3:12

أذان الظهر 11:51

أذان العصر 3:30

أذان المغرب 6:47

أذان العشاء 8:18

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

أذان الفجر 3:27

أذان الظهر 11:52

أذان العصر 3:22

أذان المغرب 6:40

أذان العشاء 8:06

مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية

أذان الفجر 3:11

أذان الظهر 11:48

أذان العصر 3:25

أذان المغرب 6:43

أذان العشاء 8:13