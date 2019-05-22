احتل مسلسل "علامة استفهام" قائمة الأكثر انتشارًا في مصر "التريند" في شبكة التدوينات القصيرة "تويتر".

وانتشرت التغريدات التي تناولت أحداث المسلسل وصور وفيديوهات مقتطعة من الحلقات من مشاهدي المسلسل عبر شبكة "تويتر".

مسلسل علامة استفهام، تدور أحداثه حول "نوح الشواف" الشاب الإسكندراني الثري، الذي يحدث تغييرًا واختلافًا كبيرًا في شخصيته خلال الأحداث، فيظهر وجه جديد له بسبب ماضيه الخفي الذي يتضح تدريجيًا مع تطور الأحداث.

المسلسل من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، ومن بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكي، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوي، عبدالرحمن أبو زهرة وآخرين.