أحداث ومفارقات جديدة شهدتها أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "بركة" الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد، ويعرض طوال شهر رمضان عبر قناة cbc.

وبداية الحلقة كانت في منزل "بركة" بالقاهرة بعد عودته هو وأسرته من الصعيد عقب الانتهاء من مراسم الدفن واجب العزاء في والده، ليجدوا فوضى فى منزلهم بسبب رجل العصابة "كساب"، ليدرك الأمر "بركة" مما يجعله يتصل به من أجل إحضار رجاله لتنظيف منزلهم.

وفي مشهد يحمل كثيرا من الحب والحنان تجاه الشقيقة الفاقدة والدها، دخل بركة على "أخته" لتطييب خاطرها بسبب حزنها الشديد على فراق والدها، متوعدا بأخذ حق والده الذى ضاع.

وفي نهاية أحداث الحلقة، اتفق كلا من بركة مع ياسر عشماوى، أحد رجال كساب القدامى، على وضع خطة لإعادته ابنة عشماوى.

العمل الدرامي بطولة عمرو سعد، مع مشاركة كل من كمال أبورية، هالة صدقي، هنادي مهنا، رنا رئيس، عبدالرحمن أبو زهرة، رياض الخولي، إنعام سالوسة، صلاح عبدالله، المسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم.

وتدور أحداث المسلسل في سياق درامي، إذ يُجسد عمرو سعد شخصية ذات أصول صعيدية، يرعى مصالح الصعايدة المغتربين من أهل قريته في القاهرة، ويوفر لهم فرص عمل ويدعمهم لحين استقرار أوضاعهم في العاصمة، إلا أنه عن طريق الصدفة يجد نفسه مطاردًا ومهددًا، ويتورط في مشكلات كثيرة، لا يسانده فيها إلا والدته وابنة الجيران التي تحبه.